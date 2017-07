Les premières images de Star Wars Land

Disney a rendu publiques ces images, et tout semble superbe.

Si on regarde les images que Disney vient de publier sur son blogue, le parc thématique de Star Wars sera spectaculaire.

Présentement en construction en Californie et Floride, les parcs auront coûtés autour d’un milliard chacun et seront répartis sur 5,6 hectares, l’équivalent d’une douzaine de terrains de football. Lors de l’Expo D23, la compagnie a révélé une maquette 3D de plus de 15 mètres de longueur des parcs qui seront complétés en 2019.

Les deux Star Wars Land transporteront les invités sur une planète jamais vue, un port de change et un des derniers arrêts avant l’espace sauvage, peut-on lire sur leur blogue.

FIRST LOOK: A model of the @starwars-themed lands that will open at @Disneyland and Disney World in 2019! #D23Expo2017 pic.twitter.com/SnCtxcmnmz