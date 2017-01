Les premières images de MosaïCanada dévoilées

Les sculptures de fleurs qui seront exposées l'été prochain au parc Jacques-Cartier à Gatineau, dans le cadre de MosaïCanada, commence à prendre forme.

Les organisateurs ont offert une tournée dans les coulisses de leur atelier de Beloeil hier aux médias de l’Outaouais.

Parmi les œuvres géantes qui seront exposées, on y retrouve le premier train à traverser le Canada, la hache de Joe Montferrand et divers animaux et des joueurs de hockey qui rappelleront le but de Paul Anderson lors de la Série du siècle en 1972.

Les sculptures sont assemblées à Beloeil et ensuite elles sont envoyées à Laval pour être bourrées de terre afin de planter les fleurs l’été prochain avant d’être transportées à Gatineau.

L'exposition sera ouverte au public à compter du 1er juillet.