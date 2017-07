Les policiers de Gatineau veulent trouver des coupables pour les méfaits à un cimetière de Buckingham

Méfaits à un cimetière de Buckingham: les policiers recueillent vos témoignages

Les enquêteurs du service de police de Gatineau seront aux abords du cimetière Ste-Grégoire de Nazianze situé sur l'avenue de Buckingham.



Ils chercheront à recueillir des indices concernant les méfaits survenus les 5 et le 18 juillet à plusieurs monuments qui ont été renversés et endommagés causant des milliers de dollars en dommage.



Les enquêteurs du Service de police de Gatineau seront sur place entre 9h30 et 15h00 afin de rencontrer les citoyens qui souhaiteraient transmettre de l’information à ce sujet.