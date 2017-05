Les pires routes du Québec: cinq routes font mauvaise figure à Québec

QUÉBEC - Dans le cadre de sa campagne annuelle Les pires routes du Québec 2017, le CAA-Québec a demandé aux Québécois de voter pour les routes les plus endommagées de la province, et cinq routes de la région de Québec se retrouvent dans le palmarès. Le Journal de Québec rapporte que les avenues D'Estimeauville et des Hôtels, les boulevards Cloutier et Lebourgneuf ainsi que la Traverse de Laval à Lac-Beauport sont les cinq routes identifiées par les Québécois.





Dans Chaudière-Appalache, la route Fraser à Beauceville, le chemin Saint-Marc à Saint-Anselme, le chemin Ville-Marie à Lévis, le chemin Craig à Saint-Nicolas, et le chemin Terre Rouge à Saint-Antoine-de-Tilly sont les 5 pires routes.





Chaque année, le CAA-Québec dresse le top 10 des pires routes de la province, le transmet aux autorités responsables et s'assure d'un suivi des investissements.





Le vote a pris fin jeudi dernier et plus de 9500 usagers de la route se sont prononcés.