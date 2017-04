Les Petits Frères célebreront Pâques

Les Petits Frères poursuivent leur tradition à l'occasion des célébrations de Pâques. Plus de 130 aînés participeront au brunch de Pâques qui se tiendra demain au Delta de Sherbrooke.



Il s'agit d'une façon de briser l'isolement et de leur apporter du réconfort.



Des brunchs de Pâques sont prévus dans une douzaine de villes du Québec et plus de 1 300 aînés y prendront part.