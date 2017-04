Bernard Sévigny

Le maire Bernard Sévigny soutient que les perspectives de développement économique sont excellentes pour Sherbrooke.Malgré une diminution du nombre d'emplois créés dans le secteur industriel et tertiaire et des investissements l'an dernier, M. Sévigny croit qu'une tendance positive se dessine.Rappelons que 147 millions de dollars ont été investis dans le secteur industriel et tertiaire en 2016, ce qui représente 40 millions de dollars de moins que l'année précédente.Par ailleurs, un gain net de 274 emplois a été enregistré comparativement à 546 en 2015.