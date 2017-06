Les organismes communautaires de l'Estrie manifestent à Sherbrooke

Reportage de Marie-France Martel

Chargement du lecteur ...

Les organismes communautaires de l'Estrie ont manifesté mardi devant les bureaux du député Luc Fortin à Sherbrooke.Les organismes communautaires se disent épuisés, d'autant plus que les besoins de la population augmentent.La directrice du Regroupement des organismes communautaires de l'Estrie, Claudelle Cyr explique qu'on réclame du financement depuis des années au gouvernement et l'argent octroyé ne suffit pas. Le manque à gagner se chiffre à 35,6 millions $ en Estrie.Le salaire de plusieurs travailleurs des organismes communautaires n'atteint pas 28 mille dollars par année.Le Regroupement a demandé une rencontre avec le député Luc Fortin et ils attendent toujours une réponse. En audio, le reportage de Marie-France Martel