Les nouveaux gangsters «sont mieux armés et plus violents» à Ottawa

Le visage des gangs de rue a changé au cours de la dernière année dans la capitale nationale.

Les nouveaux gangsters portent de plus en plus d'armes à feu et n'ont pas peur de s'en servir.

Ils sont maintenant décrits comme de jeunes criminels indépendants, âgés entre 20 et 30 ans, qui sont mieux armés et plus violents.

L'organisme Prévention du crime Ottawa fait ce constat en se basant sur la dernière consultation publique de Stratégie relative aux bandes de rues.

Autre constat: les conflits, parfois mineurs, s’enveniment plus rapidement et les clans opposés n’hésitent pas à dégainer pour régler leurs comptes.

Les autorités doivent également composer avec l'arrivée du fentanyl dans plusieurs communautés.

Après une baisse de la violence armée en 2015, « la tendance était à la hausse l'année suivante». Le nombre exacte de fusillades n'est toutefois pas disponible.

Cette violence dans les rues d'Ottawa sème l'inquiétude chez les résidents qui se sont réunis hier dans le cadre d'une consultation publique sur le sujet.

Des pistes de solutions ont été mises sur la table pour régler le problème à long terme.