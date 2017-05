Les niveaux d'eaux sont stables en Outaouais

Toutefois, une nouvelle hausse des niveaux de l'eau est attendue d'ici mercredi.

Le réseau routier est amputé. La 50 est finalement demeurée fermée ce matin car les travaux de rehaussement de la chaussée au cours de la nuit, n'ont pas été concluant. La chaussée était instable.

Les bureaux du fédéral, du gouvernement québécois et de la ville sont fermés à Gatineau. Les Commissions scolaires des Draveurs, des Portages et Western Quebec ont annulés leur cours, tout comme l'UQO, le CEGEP, les collèges St-Joseph, St-Alexandre, Nouvelles-Frontières et Montesorri.

Les opérations de remplissage de sacs de sable reprendront cet après-midi à l'aréna Campeau.

Jean Boileau de la Ville de Gatineau

Sur le terrain, plus de 900 employés de la Ville de Gatineau se relaient jour et nuit.

Les soldats des Forces armées canadiennes sont arrivés à Gatineau, avec l'équipement nécessaire en appui aux équipes municipales sur le terrain.

Concernant les évacuations préventives et volontaires, Près de 800 personnes ont été évacuées de façon volontaire, et presque autant ont été prises en charge par la Croix-Rouge.