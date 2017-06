Les mesures de sécurité révisées chez Olympique Métal d'Ascot Corner

Guy Ouellet

Les mesures de sécurité ont été révisées chez Olympique Métal d'Ascot Corner, où un vol qualifié s'est produit le 1 er juin.Il se trouve maintenant co-accusé avec trois autres personnes de ce vol de 70 mille dollars dans le coffre-fort.Olympique Métal a été acquis il y a 4 mois par Acier fer et métaux Américain mais les changements n'avaient pas été faits sur le plan de la sécurité.Le directeur corporatif de la sécurité, Guy Ouellet explique que les procédures et les plans ont été revus pour rehausser la sécurité.Jean-Charles Reeves fait aussi face à des accusations de complot, méfait public, braquage d'arme à feu et fraude envers son employeur.