Les manifestants de deux groupes opposés emprunteront le même itinéraire samedi à Sherbrooke

François

Les manifestants de Sherbrooke marche pour la liberté, la paix et la justice ont l'intention d'emprunter le même itinéraire que les manifestants de la Meute samedi.Les autres manifestants sont liés à Action antifasciste Sherbrooke et prônent l'inclusion des différentes communautés dont les musulmans.Un des organisateurs de la marche de samedi à Sherbrooke, François, explique dans l'extrait audio qu'on veut se faire entendre pour dire qu'à Sherbrooke, on prône le vivre ensemble.Les manifestations se dérouleront sur l'heure du midi et le Service de police de Sherbrooke va assurer une présence policière durant ces événements.