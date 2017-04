Les mandats de perquisition dévoilés, sauf que...

QUÉBEC - Les mandats de perquisition délivrés dans le but d'obtenir des preuves dans l'enquête de la tuerie de la mosquée de Ste-Foy ont finalement été dévoilés aux médias. Mais des 9 mandats, il ne restait plus beaucoup d'information disponible après le caviardage dont ils ont fait l'objet, selon le Journal de Québec.





On y retrouve les première minutes de l'intervention où on identifiait "un suspect armé d'une mitraillette" et "plusieurs morts sur place".





Au total, trois endroits ont été perquisitionnés soit la résidence des parents de Bissonnette, le Centre culturel islamique de Québec, ainsi que l'hôpital l'Enfant-Jésus.