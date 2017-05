Les kayaks toujours interdits sur la portion urbaine de la rivière Saint-Charles WikiCommons

QUÉBEC - Malgré une esquisse publiée par la ville de Québec sur laquelle on peut voir des kayaks sur la portion urbaine de la rivière St-Charles, la navigation y est toujours interdite et le restera jusqu'à nouvel ordre. C'est dans le cadre d'un projet de revitalisation de la marina Saint-Roch et de sa piscine que la ville a diffusé cette illustration, comme le rapporte Le Soleil.





La navigation reste donc interdite du fleuve jusqu'au parc Les Saules, mais on rappelle l'ambition de la ville de nettoyer la rivière.





Pour ce faire, on ouvrira plus souvent le barrage Joseph-Samson qui régule le débit de la rivière, en espérant que le courant emporte les sédiments pollués qui se sont déposés au fond de la portion uraine de la rivière.