Les juristes de l'État sont à bout de souffle et enragés, dit leur syndicat

QUÉBEC ? Les juristes de l'État, en grève depuis 17 semaines, sont à bout de souffle, a déclaré lundi le président de leur syndicat.

Jean Denis a dressé ce constat au moment où son organisation a décidé de poursuivre le gouvernement, qu'il accuse de négocier de mauvaise foi. Le syndicat réclame 36 millions $ en dommages.



Les membres du regroupement Les avocats et notaires de l'État (LANEQ) doivent par ailleurs décider mardi s'ils poursuivent ou non la grève.



Dans une conférence de presse, M. Denis a affirmé que les opinions sont partagées quant à la décision à prendre et il s'attend à un vote ?serré?.



Chose certaine, les 1100 avocats et notaires sont exténués par ce conflit et l'absence de progrès à la table de négociation, a-t-il indiqué.



M. Denis a affirmé que devant cette impasse, LANEQ s'est résolue à opter pour la voie des tribunaux pour dénoncer cette façon de faire.



?Les membres sont à bout de souffle, oui, a-t-il dit. Cependant, ils sont enragés contre le gouvernement.?