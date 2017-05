Les jeux sont fait: Hard Rock Casino investissera 320M$ à Ottawa

Le Casino du Lac Leamy risque d'avoir de la concurrence au cours des prochaines années.

Un consortium, Hard Rock Casino Ottawa fera grandir l’offre de jeux dans la région.

Plus de 320M $ seront investis pour regrouper l'hippodrome Rideau-Carleton qui abrite déjà des machines à sous et la bannière Hard Rock Cafe et Hard Rock Hotel & Casino.

Le nouveau complexe permettrait de créer 2000 emplois direct et indirect.

Hard Rock Casino Ottawa indique dans un communiqué que cela améliorera l'expérience liée aux jeux de hasard et des courses de chevaux, tout en augmentant les revenus pour la province et en encourageant le développement de l'économie locale.