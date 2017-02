Les incidents et accidents plus déclarés au CIUSSSE-CHUS

Écoutez le reportage :

Les déclarations concernant les incidents et accidents survenus lors de la prestation d'un soin dans les établissements du CIUSSS de l'Estrie-CHUS ont augmenté de 7 %en 2015-2016 comparativement à l'année précédente.

En tout, 34 283 déclarations ont été faites entre avril 2015 et mars 2016.

Toutefois, le CIUSSSE-CHUS tient à préciser que plus de déclarations ne signifient pas que ce sont plus d'incidents, d'autant plus que dans la période couverte, on a accueilli plus d'établissements.

En audio, le directeur qualité évaluation performance éthique au CIUSSS de l’Estrie, Bruno Petrucci.

Les incidents les plus fréquents à survenir sont les erreurs dans la médication ainsi que les chutes.

Dans les faits plus alarmants, on note une augmentation de 23 % dans les abus, les agressions et le harcèlement.

Finalement, 84 % des déclarations n'ont eu aucune conséquence.