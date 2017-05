Les gatinois s'entraident comme jamais

Le porte-parole de la Ville de Gatineau Jean Boileau

Les niveaux d'eau sont relativement stables ce matin en Outaouais. Toutefois, une nouvelle hausse des niveaux de l'eau est attendue au cours de la journée de mercredi.

Les citoyens qui souhaitent aider au remplissage de sacs de sable peuvent se présenter à l'aréna Campeau entre 13 h à 19h, idéalement avec votre pelle et vos gants.

L'aréna Campeau est situé au 165, rue des Sables. Depuis vendredi, les bénévoles ont ensachés près de 52 000 sacs de sable.

Sur le terrain, plus de 900 employés de la Ville de Gatineau se relaient jour et nuit.

Une trentaine de soldats des Forces armées canadiennes sont arrivés à Gatineau hier, avec cinq camions et deux bateaux pour porté appui aux équipes municipales sur le terrain. D'autres militaires sont attendus aujourd'hui à Gatineau pour effectuer différentes tâches en soutien aux équipes municipales.

Concernant les évacuations préventives et volontaires, les pompiers ont visité plus de 3000 résidences certains porte, plus d'une fois. Près de 800 personnes ont été évacuées de façon volontaire, et presque autant ont été prises en charge par la Croix-Rouge.

