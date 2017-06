Les fruits de vos taxes

Julie Lemieux et Mathieu Valade

QUÉBEC - Le voile a été levé ce matin sur l'oeuvre d'art «éphémère durable» de la Maison de la Littérature.

Il s'agit de trois bronzes qui trônent au sommet d'autant de mats en bordure de la rue St-Stanislas dans le Vieux-Québec.



Ces bronzes représentent une boule disco surmontée d'un vase et d'un oiseau qui se baigne, d'un ananas qui repose sur un trophée et une pile de livres, et d'un régime de bananes orné d'une télévision à écran cathodique.



L'oeuvre a été commandée en 2013 à l'artiste Mathieu Valade pour la somme de 66 000$, soit 1% des travaux effectués à l'ancienne église de style néo-gothique.