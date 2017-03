Les écoles publiques et privées de Sherbrooke prennent des mesures pour les voyages aux États-Unis

Reportage de Marie-France Martel

Les voyages organisés aux États-Unis par les écoles publiques et privées de Sherbrooke auront lieu comme prévu d'ici la fin de l'année.

Les 4 écoles secondaires de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke organisent chacune 2 à 3 voyages par année aux États-Unis, notamment à Boston, New York et Washington.



Depuis janvier, des citoyens de confession musulmane se sont vus refuser l'entrée aux États-Unis mais aucun élève d'un voyage scolaire n'a été touché.



La CSRS a tout de même prévu une mesure au cas où un douanier décide qu'un élève ne passe pas.



Le secrétaire général Donald Landry précise qu'on a prévu un véhicule à proximité des douanes si un élève se retrouvait dans une situation fâcheuse.



Les écoles privées de l'Estrie ont également prévu qu'un membre du personnel va contacter les parents si une telle situation se produit et l'élève sera pris en charge. En audio, le reportage de Marie-France Martel