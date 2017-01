Les conditions routières de 10h Photo: Cogeco nouvelles

Les conditions routières n'ont pas encore commencé à se détériorer en Mauricie et dans le Centre-du-Québec. La neige a commencé à tomber sur la Mauricie au cours de la dernière heure, mais Transport Québec ne relève aucun problème important sur les routes.



Pour le moment, seules la 55 entre Trois-Rivières et Shawinigan, la 155 de Shawinigan à Rivière-Mattawin et la 157 entre Trois-Rivières et Notre-Dame-du-Mont-Carmel sont partiellement enneigées.