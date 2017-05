Les cas de maladie de Lyme en forte progression en Estrie

Écoutez le reportage :

Chargement du lecteur ...

Les cas de la maladie de Lyme ont triplé dans la région depuis trois ans.

Cogeco nouvelles a appris qu'en Estrie, l'an dernier seulement, 75 personnes l'ont contractée, un sommet historique pour la Direction de la santé publique.

En 2014, 28 cas avaient été dénombrés et en 2015, on en comptait 64 cas.

La docteure Mélissa Généreux explique le phénomène par le réchauffement de la planète et les tiques qui sont de plus en plus nombreuses.

Il est possible de se prémunir des piqûres de tiques en se couvrant le plus possible et en utilisant un chasse moustique efficace.