Les bases du programme électoral d'Action-Gatineau seront débattues

Semaine importante pour le parti Action-Gatineau alors que le Congrès 2017 s'ouvrira vendredi.

Les membres seront appelés à voter sur les bases du programme électoral qui sera mis de l’avant pour les 18 candidats qui se présenteront sous la bannière en novembre prochain.

Le Droit fait le tour du sujet ce matin en présentant quelques-unes de la centaine de résolutions tirées principalement des forums citoyens tenus dans les derniers mois.

Ces résolutions seront débattues, amendées, priorisées ou rejetées.

Quelques exemples : avoir une fiscalité écologique c’est-à-dire, taxer les stationnements du centre-ville 15% de plus que le prix du laissez-passer de la STO, majorer la taxe sur les piscines et offrir un crédit de taxes dans les zones axées sur le transport en commun. Également, lancer le processus de planification d’une grande bibliothèque centrale, adopter un règlement de zonage pour bannir la malbouffe près des écoles, que Gatineau adopte un programme de location d’œuvre d’art de la collection municipale. Aussi parmi les idées : bannir les sacs de plastique, les bouteilles de plastiques éventuellement et rétablir la distribution de compost et les subventions pour l’achat de barils de récupération d’eau de pluie.

Les résolutions qui passeront le test seront ensuite présentées à l’équipe du maire qui portera la bannière d’Action Gatineau lors de la campagne électorale.