Les auditeurs du FM 93 se prononcent : un 3e lien à l'est

QUÉBEC - Le bulletin municipal du FM 93 révèle que 80 % des auditeurs de Québec veulent un troisième lien routier à l'est...

Les 1150 répondants au sondage sont par ailleurs catégoriques : la circulation routière est un problème majeur dans la région.

Ainsi, les auditeurs accordent une note de "D" à la gestion du trafic à Québec, soit "Ça n'avance pas, rien n'est pensé en fonction de nos besoins." La perception est un peu meilleure à Lévis.

La gestion des espaces de stationnement (C-) et l'état de la chaussée (C-) ne performent guère mieux.

Visiblement, les auditeurs de Québec digèrent mal leurs taxes municipales : 65 % d'entre eux leur ont accordé une note de D ou E.

Résultat surprenant : les répondants au sondage maison semblent remettre en question le leadership du maire Labeaume, qui obtient une note de D+.

À presque toutes les questions posées, les auditeurs de Lévis se sont déclarés généralement plus satisfaits que ceux de Québec.