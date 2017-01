Les adieux des Obama (vidéo)

Yes we can.

Yes we did.

Thank you for being a part of the past eight years. pic.twitter.com/mjmr4RkxpV — The White House (@WhiteHouse) 20 janvier 2017

(FM93) - Après huit années passées à la Maison-Blanche, Barack et Michelle Obama ont fait leurs adieux vendredi sur les médias sociaux.

Quelques minutes avant de céder son compte @POTUS à Donald Trump, Barack Obama a écrit ses derniers messages en tant que président à ses millions d'abonnés.

«Vous servir fut le plus grand honneur de ma vie, a publié le 44e président des États-Unis d'Amérique. Vous avez fait de moi un meilleur homme et un meilleur leader.»

It's been the honor of my life to serve you. You made me a better leader and a better man. — President Obama (@POTUS) 20 janvier 2017

«Je vais continuer; Je serai à vos côtés en tant que citoyen, inspiré par votre désir de vérité, de justice, votre sens de l'humour et votre amour.»

I won't stop; I'll be right there with you as a citizen, inspired by your voices of truth and justice, good humor, and love. — President Obama (@POTUS) 20 janvier 2017

«Je vous demande de continuer à croire - pas seulement en ma capacité à être un vecteur de changement, mais en votre capacité, vous aussi, à faire changer les choses. Je crois que les choses peuvent changer parce que je crois en vous.»

I'm still asking you to believe - not in my ability to bring about change, but in yours. I believe in change because I believe in you. — President Obama (@POTUS) 20 janvier 2017

La dernière publication de la première dame

Michelle Obama a elle aussi partagé ses dernières publications sur ses différents médias sociaux.

Sur son compte instagram, elle a effectué un dernier tour de la Maison-Blanche... en compagnie de ses deux toutous!

Taking it in on one last walk through the People's House. ?????? Une vidéo publiée par First Lady Michelle Obama (@michelleobama44) le18 Janv. 2017 à 9h55 PST

Michelle et son mari ont aussi pris une dernière photo de ce qui était peut-être l'un de leurs endroits favoris au 1600 Pennsylvania avenue.