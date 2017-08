Stéphane Simoneau

Le conseil municipal de Sherbrooke autorise l'octroi de 150 000$ pour les plans et devis de la nouvelle caserne de pompiers du secteur de Lennoxville.Il s'agit d'un projet de 3 millions de dollars et la nouvelle bâtisse sera située sur la rue College près du croissant Oxford.En audio, le directeur du service de protection contre les incendies de Sherbrooke, Stéphane Simoneau.La construction de la nouvelle caserne du district de Lennoxville est prévue en août 2018 et elle sera en opération en février 2019.