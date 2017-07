Légionellose: six cas déclarés en Estrie depuis la mi-juin

Le reportage de Vincent Franche-Lombart

La Direction de santé publique de l'Estrie enquête sur six cas de légionellose qui ont été déclarés depuis la mi-juin.Les personnes malades de Sherbrooke ont été signalées en juin et ne semblent pas reliées l'une à l'autre et n'ont pas de lien avec celles de Granby.Quant aux cas de Granby, une enquête épidémiologique et environnementale est en cours depuis trois semaines.Pour le moment, aucune source de contamination n'a été identifiée et aucune anomalie n'a été décelée après l'analyse des tours de refroidissement des édifices.Ces cas ne seraient pas liés à ceux de Trois-Rivières où huit cas ont été recensés depuis le début du mois.Rappelons que la légionellose est une infection pulmonaire causée par l'inhalation de gouttellettes d'eau contaminée par une importante quantité de bactéries.