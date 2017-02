Élections à Gatineau: les conseillers Champagne et Carpentier préparent une opposition

Daniel Champagne

Chargement du lecteur ...

Les conseillers de Gatineau Daniel Champagne et Gilles Carpentier préparent la prochaine campagne électorale en formant un regroupement d'élus et de candidats pour contrer le parti Action Gatineau et l'opposition systématique.Cette équipe ne serait pas gérée comme un parti politique, notamment en matière de financement.Le conseiller Daniel Champagne.