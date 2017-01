Le taux de chômage grimpe à 6,9 pour cent en décembre

OTTAWA ? Le taux de chômage a augmenté de 0,1 point de pourcentage pour atteindre 6,9 pour cent en décembre, a révélé vendredi Statistique Canada.

L'emploi a progressé de 54 000 (+0,3 pour cent) en décembre, à la suite d'une hausse du travail à temps plein, a précisé l'agence fédérale. La hausse du taux de chômage est due à un plus grand nombre de personnes actives sur le marché.



Au cours des 12 mois ayant pris fin en décembre, les hausses de l'emploi ont totalisé 214 000 ou 1,2 pour cent, comparativement à un taux de croissance de 0,9 pour cent observé au cours de la même période un an plus tôt.



Au Québec, l'emploi a progressé de 20 000 en décembre, à la suite d'une hausse du travail à temps plein. Comme le nombre de personnes à la recherche d'emploi a aussi progressé, le taux de chômage a augmenté de 0,4 point de pourcentage pour atteindre 6,6 pour cent.



En Colombie-Britannique, le nombre de personnes en emploi a augmenté de 17 000 en décembre. Le taux de chômage a diminué de 0,3 point de pourcentage, passant à 5,8 pour cent, soit le taux le plus bas à l'échelle provinciale.



En décembre, l'emploi en Ontario a peu varié, et le taux de chômage était de 6,4 pour cent.