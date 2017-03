Le Sherbrookois Roger Morin vérétan de la 2e guerre mondiale reçoit la Légion d'honneur de la France

Un Sherbrookois de 96 ans vétéran de la 2e guerre mondiale, Roger Morin, s'est vu remettre la Légion d'honneur de la France.

Il s'agit de la plus haute distinction honorifique remise à des citoyens qui ont rendu service à la France. Roger Morin s'est enrôlé dans les forces armées à Sherbrooke en 1941 et a participé au débarquement de Normandie le 6 juin 1944.



Il a reçu la Légion d'honneur des mains de la Consule générale de France, Catherine Feuillet.



On peut écouter cette dernière suivie de Roger Morin qui se dit très ému d'un tel honneur pour une guerre qu'il n'oubliera jamais.



Roger Morin demeure avec son épouse aux Résidences Soleil Manoir Sherbrooke.



6 autres sherbrookois ont reçu la Légion d'honneur de la France dont Germain Nault et Hercule Dupuis.