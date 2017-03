Le Rouge & Noir et le Fury au 104,7 cet été

Pour une troisième année consécutive, le 104,7 sera le diffuseur des matchs du Rouge et Noir cette saison.

La direction de COGECO MÉDIA a fait l’annonce de la signature d’une nouvelle entente ce matin avec les Champions de la Coupe Grey.

Marc Legault sera à la description avec son analyste chevronné, Denis Piché et Olivier Beauregard sur les lignes de côté.



Notons que le match de la Coupe Grey aura lieu à Ottawa cette année.



Par ailleurs, le 104,7 devient également le diffuseur de cinq matchs à domicile du Fury d’Ottawa, au soccer, club-école de l’Impact de Montréal.

Olivier Charbonneau, ancien joueur et entraîneur de niveau provincial, sera à la description et Maxime Daigle, ancien joueur d’élite du Québec à l’analyse.



Pour le président du Ottawa Sports and Entertainment Group, Jeff Hunt, ce partenariat avec le 104,7 Outaouais permettra aux deux équipes de rayonner sur le marché francophone des deux côtés de la rivière.