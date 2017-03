Le récidiviste Christopher Ouellet de nouveau arrêté pour vol qualifié et extorsion

Aurélie Guindon

Le récidiviste Christopher Ouellet a de nouveau été arrêté par la Sûreté du Québec mardi soir à la suite d'un vol qualifié commis à Richmond.

L'homme de 37 ans avait récemment purgé une peine de prison pour une affaire de recel et de vol de véhicule.



Cette fois, Christopher Ouellet a interpellé un homme de 25 ans qu'il connaissait dans le stationnement d'un dépanneur situé sur la rue Craig à Richmond pour obtenir une somme d'argent.



L'agente Aurélie Guindon de la Sûreté du Québec en Estrie raconte dans l'extrait audio qu'il a ensuite commis une séquestration en obligeant l'homme de 25 ans à le suivre au guichet automatique pour avoir plus d'argent. Le suspect a ensuite quitté les lieux et il a été arrêté à Danville de même qu'une femme avec qui il se trouvait.



Christopher Ouellet fait maintenant face à des accusations de vol qualifié, extorsion et bris de conditions.



La femme de 44 ans qui a été arrêtée a pu reprendre sa liberté en attendant la suite des procédures judiciaires.