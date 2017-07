Le prix des maisons de luxe en hausse à Gatineau

Le prix des maisons de luxe est en hausse constante à Gatineau depuis les 5 dernières années.

Selon des données publiées par la firme JLR.CA, le prix médian des maisons, dites de luxe, est de 545 000$ à Gatineau.



L'an dernier la hausse a été de 2% et elle se chiffre à 9% au cours des 5 dernières années.



Sur la moitié d'une décennie, Gatineau arrive au troisième rang derrière Montréal et Québec où les hausses respectives ont été de 20% et de 10%.