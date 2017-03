Le prix des maisons unifamiliales a augmenté en moyenne de 37 % au cours des dix dernières années à Sherbrooke.

C'est ce que révèle une étude de la firme JLR réalisée dans une centaine de villes de la province.

À Magog, une augmentation moyenne de 44 % du prix des maisons unifamiliales a été constatée durant la même période.

Seulement durant la dernière année, le prix moyen a connu une hausse de 1 % à Sherbrooke et de 3 % à Magog.

C'est à Rouyn-Noranda et Val d'Or que l'augmentation fût la plus marquée au cours des dix dernières années, soit de 136 % et de 120 % respectivement.