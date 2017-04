Le présumé auteur d'un triple meurtre craque en cour

Écoutez le reportage :

L'auteur présumé d'un triple meurtre survenu en mai 2012 à Aylmer a craqué aujourd'hui alors que s'amorçait la deuxième journée de son procès au palais de justice de Gatineau.L'avocat de Shakti Ramsurrun a demandé de suspendre temporairement les procédures ce matin, soutenant que son client était en détresse.Le juge a accepté cette demande.Par ailleurs, le premier témoin a été la technicienne en identité judiciaire Roxanne Filion.Selon elle, tout était en ordre sur la scène de crime.À l'étage, les autorités remarquent toutefois un tableau sur lequel était inscrit i'm not the killer .Sur plusieurs autres tableaux, Ramsurrun laisse des notes à l'effet qu'il n'a rien à voir avec le drame.Rappelons que l'ex-amie de cœur de l'accusé, Anne-Katherine Powers a subi 37 lésions, sa mère Louise Leboeuf 33 et son conjointClaude Lévesque en avait 13.