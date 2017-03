Le pont de Québec coûterait 400 millions à repeindre

QUÉBEC - Le Canadien National devrait assumer 30% des 400 millions de dollars nécessaires pour repeindre le Pont de Québec. C'est la conclusion du rapport Mallette sur l'avenir du pont de Québec rapporté par le Journal de Québec, qui stipule aussi que les coûts devraient être répartis sur 15 ans, après quoi le pont devrait être cédé au ministère des Transport du Québec.





Dans un premier temps la Société du pont de Québec serait chargée du "rétablissement patrimonial" et serait dissoute au bout de 15 ans pour faire place à la Société de valorisation du pont de Québec.





Cette-dernière aurait le mandat de développer une offre de services touristiques incluant, par exemple, bungee, décalade, etc.





Ce rapport est le fruit du Forum sur l'avenir du pont de Québec, qui a réunit ingénieurs, historiens, politiciens et experts en novembre dernier à Québec.