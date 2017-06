Le Phare : des voisins dénoncent l'état des lieux et l'inaction de l'administration Labeaume

Henry Jenkins

QUÉBEC - Des voisins du terrain, qui accueillera l'édifice Le Phare à l'entrée de la ville, se plaignent de l'état des lieux.

L'ancien conseiller municipal de Ste-Foy, Henry Jenkins, accompagné de trois autres résidents du secteur ont convié les médias pour dénoncer la situation.

Ils jugent que le Groupe Dallaire contrevient au règlement sur les nuisances et réclament que l'administration Labeaume sanctionne le propriétaire des lieux.



La présence de matières résiduelles, de ferrailles, de tas de cailloux non nivelé, de résidus de matériaux de construction, d'une accumulation d'eau stagnante, et d'une fondation laissée à ciel ouvert sont autant d'entorses au règlement sur les nuisances observables.



Ils sont également d'avis que le propriétaire ne respecte pas l'engagement écrit de «procéder au nivellement du terrain dans les 30 jours suivant la fin des travaux de démolition et à remettre le terrain en bon état de propreté».



Henry Jenkins, ancien conseiller municipal de la Ville de Ste-Foy, qui voit de son logement les cratères sur le site de l'ancien Auberge des gouverneurs, dit avoir interpellé sans succès des inspecteurs, le conseil d'arrondissement et le conseil municipal.



Lorsqu'il a récemment questionné le maire Labeaume lors d'une séance du conseil municipal, ce dernier l'a accusé de vouloir se faire du capital politique. M. Jenkins répond qu'il a déjà donné, et de voir tous les jours le terrain laissé à l'abandon est une bonne motivation pour menée sa croisade.



La seule solution apportée à ce jour a été d'installer une clôture de feuilles de contreplaqué, qui a rapidement été placardée d'affiche en contravention d'un autre règlement municipal.

Le site pourrait rester dans cet état au moins juqu'à l'an prochain, car les consultations sur le projet d'édifice de 65 étages, ont récemment été reportées, ce qui retarde le début des travaux.