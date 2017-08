Le passé d'Éric Tétreault le rattrape

Écoutez le reportage :

En pleine journée où le candidat libéral dans Louis-Hébert a annoncé son saut dans l'arène politique, c'est plutôt son passé qui a fait jaser.Zambito a ajouté plus tard que c'est un cadeau qu'il a offert à celui qui est maintenant candidat libéral, rappelant qu'il avait fait le même genre de cadeaux à Nathalie Normandeau et Bruno Lortie.Éric Tétreault s'est défendu ce midi au micro du FM93: EXTRAIT AUDIOCogeco Nouvelles a de plus appris que le nom d'Éric Tétreault fait aussi partie de la liste de restrictions de communications entre témoins et co-accusés au procès de Nathalie Normandeau.M. Tétreault a dit croire que son nom s'y retrouve en raison de l'invitation au Centre Bell dont on vient de parler. Il a conclut qu'il n'a rien à se reprocher et que si les autorités lui demande des explications, il collaborera entièrement.