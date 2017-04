Le nombre de plaintes pour leurre d'enfant a triplé depuis 2011 à Sherbrooke

Reportage de Marie-France Martel

Le nombre de plaintes pour leurre informatique d'enfant acheminées au Service de police de Sherbrooke a triplé depuis 2011.

Cette situation est similaire à ce qui se passe au Québec.



Au Service de police de Sherbrooke de 2011 à 2013, on rapportait un seul dossier de leurre d'enfant par année.



Le nombre a grimpé à 18 pour 2014 dont plusieurs sont attribuables à l'ex-enseignant Simon Fortier et en 2015, 12 dossiers ont été traités.



La procureur de la Couronne, Me Joanny St-Pierre affirme que les crimes de leurre informatique ont des impacts importants chez les victimes.



Une personne qui est reconnue coupable de leurre informatique écope systématiquement de peines d'emprisonnement. En audio, le reportage de Marie-France Martel