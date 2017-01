Denis Beaulieu

Le nombre de plaintes d'usagers a diminué au cours de l'année 2015-2016 au CIUSSS de l'Estrie - CHUS.

Selon le Commissaire aux plaintes et à la qualité des services, la réforme du réseau de la santé et des services sociaux peut avoir eu une incidence sur l'information liée aux plaintes.



Denis Beaulieu indique que la majorité des insatisfactions concernent les soins et services ainsi que les relations interpersonnelles.



Pour l'année en cours, le nombre de plaintes a augmenté de 24 % pour les six premiers mois comparativement à l'année précédente.