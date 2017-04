Le marché By en danger

Les marchés publics sont en danger à Ottawa.

La Ville a donné son feu vert hier à la mise sur pied du conseil d’administration d’un nouvel organisme externe pour gérer les marchés By et Parkdale.

Des maraîchers sont venus lancer un cri du cœur lors de la réunion du Comité des finances et du développement économique de la ville.

C’est ce qu’on peut lire dans Le Droit ce matin est l’exemple du propriétaire des Jardins Rochon, Gérard Rochon qui y vend des légumes depuis 55 ans et qui pourrait faire une croix définitive sur le Marché By d’ici 5 ans en raison de la baisse continuelle de ses ventes.

Monsieur Rochon explique que ce n’est pas le prix de location des kiosques qui pose problème mais c’est qu’il y a trop de revendeurs qui font des affaires dans les marchés publics de la capitale et non plus seulement des producteurs locaux.

Il ajoute aussi que le stationnement est une problématique dans le marché By.

D’autres voix se sont ajoutées pour demander à la Ville de faire plus d’efforts pour aider à attirer plus de clientèle.