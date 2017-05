Le maire Pedneaud-Jobin questionne la gestion des barrages

Le maire Pedneaud-Jobin

Le plus récent bilan des inondations actuellement au Québec fait état de 100 municipalités sinistrées, de plus de 4 mille résidences toujours inondées et de 3500 personnes évacuées.

La circulation sur quelque 300 routes demeure affectée par la crue des eaux.

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, veut que l'analyse des décisions ayant été prises avant la catastrophe, notamment sur la gestion des barrages, démarre bientôt...