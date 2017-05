Le Groupe Brimko et Module Ultra déménageront dans d...

Le Groupe Brimko et Module Ultra déménageront dans de nouvelles installations

Le Groupe Brimko et Module Ultra s'installeront dans de nouveaux locaux dans le parc industriel de Sherbrooke. La Ville de Sherbrooke a confirmé la vente d'un terrain situé sur la rue Léger à Gestion J.E.N. pour près de 148 mille dollars pour bâtir des locaux à louer, notamment pour ces deux entreprises.



La construction du bâtiment de 24 000 pieds carrés débutera ce printemps.



Brimko qui emploie près d'une trentaine d'employés prévoit en embaucher six autres dans un horizon d'un an.



Ce projet est évalué à 2 millions de dollars.



Le Groupe Brimko est un entrepreneur général spécialisé dans la préparation de composantes de murs préfabriqués alors que Module Ultra se spécialise dans la fabrication de portes intérieures.