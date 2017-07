Le fils de Trump publie des courriels montrant qu'il a accepté l'aide russe

WASHINGTON ? Le fils aîné du président américain Donald Trump a rendu publics, mardi, de nombreux courriels qui démontrent qu'il avait l'intention de prendre connaissance d'informations potentiellement compromettantes au sujet de Hillary Clinton, dans le cadre ?de l'appui de la Russie et de son gouvernement envers M. Trump?.

Ces courriels sont la première preuve documentaire qu'un membre de la garde rapprochée de M. Trump a accepté de participer à une rencontre pour obtenir des informations dangereuses pour Mme Clinton, en sachant que cela faisait partie des efforts du gouvernement russe pour aider M. Trump pendant la campagne présidentielle de 2016.



Donald Trump fils a joué un rôle de premier plan dans la campagne présidentielle de son père.



M. Trump fils a indiqué dans un communiqué, mardi, qu'il avait décidé de dévoiler ces courriels ?afin d'être entièrement transparent?. Les échanges de courriels avec l'agent publicitaire Rob Goldstone montrent qu'on a dit à M. Trump fils que le gouvernement russe détenait des informations qui pourraient ?incriminer? Mme Clinton et ses relations avec la Russie.



L'information, ajoute M. Goldstone, ?pourrait être très utile à votre père?.



M. Goldstone essayait d'organiser une rencontre entre M. Trump fils et l'avocate russe Natalia Veselnitskaïa. La rencontre a éventuellement eu lieu à la tour Trump à New York.



?Si c'est ce que vous dites, j'aime cela, surtout plus tard cet été?, écrit M. Trump fils à M. Goldstone. Tous les courriels sont datés du mois de juin.



M. Trump fils avait précédemment reconnu avoir rencontré Mme Veselnitskaïa dans le but d'obtenir des informations compromettantes pour Mme Clinton. Mme Veselnitskaïa, de son côté, nie avoir travaillé pour le gouvernement russe.