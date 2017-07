Le FEQ affiche complet

QUÉBEC - À trois jours du début des spectacles, le Festival d'Été de Québec affiche complet pour sa 50e édition.

Ce sont 135 000 droits d'entrée qui ont été vendus, si on compte les laissez-passer réguliers, les cartes Zone avant-scène or et argent et les places assises de la Zone signature Bell.





Le directeur du FEQ Daniel Gélinas affirme avoir observé des augmentations des ventes dans toutes les régions du Québec et au Canada anglais, un bon signe pour les retombées touristiques et économiques selon lui.