Le "faux policier" arrêté

QUÉBEC - Le Service de police de la ville de Québec aurait procédé à l'arrestation d'un homme de 31 ans de Québec dans l'affaire du "faux policier". Le SPVQ appelait les citoyens à la vigilance cette semaine alors qu'un individu avait été vu à faire du porte-à-porte en se faisant passer pour un enquêteur dans le but de soutirer des informations personnelles à ses victimes.





On confirme que depuis la diffusion des images d'un des suspects, la population a aidé à faire avancer l'enquête.





L'individu a été arrêté vendredi en fin d'après-midi et a comparu au palais de justice de Québec samedi.