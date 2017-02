Le député Luc Fortin confirme être sollicité pour être candidat à la mairie de Sherbrooke

Le député de Sherbrooke et ministre de la Culture, Luc Fortin, confirme être sollicité pour être candidat à la mairie de Sherbrooke aux élections de novembre prochain. Questionné à ce propos, le principal intéressé affirme qu'il trouve cette rumeur drôle mais que maintenant, il est toujours député et ministre.



Luc Fortin dit avoir énormément de dossiers à s'occuper et il est en préparation des élections provinciales de 2018.



Une candidature éventuelle à la mairie de Sherbrooke pour affronter Bernard Sévigny ne fait donc pas partie de sa réflexion actuellement.



Rappelons que la professeur de l'Université de Sherbrooke, Hélène Pigot, a confirmé qu'elle briguera les suffrages à la mairie pour le parti Sherbrooke Citoyen.