Le corps d'Éric Bouchard-Arnold qui était porté disparu a été retrouvé à Hatley

Annie Thibodeau

Le corps d'Éric Bouchard-Arnold, qui était porté disparu depuis le 25 janvier dernier, a été retrouvé à Hatley ces derniers jours.Éric Bouchard-Arnold avait été aperçu la dernière fois dans le secteur Est de Sherbrooke et il n'avait pas été revu depuis.La Sûreté du Québec a ouvert une enquête et des analyses toxicologiques seront effectuées.La sergente Annie Thibodeau explique que la thèse du geste volontaire et celle du meurtre sont écartées puisque le corps ne portait pas de traces de violence.Une autopsie sera réalisée sur le corps d'Éric Bouchard-Arnold et le coroner Gilles Sainton sera saisi du dossier.