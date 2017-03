Le cône orange a été asphalté temporaiement

La ville de Gatineau ne donne qu'une seule explication au lendemain d'un weekend où un cône orange a été coulé dans l'asphalte, dans un nid-de-poule à Masson-Angers.

Le service des communications se fait avare de commentaires et dit simplement que c'était une réparation temporaire sans plus. À savoir qui a placé le cône et surtout pourquoi l'avoir asphalté: aucune réponse.

Informé par le 104,7, le conseiller du secteur Marc Carrière trouve innaceptable une telle situation et va poser les questions pour savoir ce qui s'est réellement passé.

La Ville de Gatineau a été la risée sur les réseau sociaux depuis l'événement, puisque la nouvelle et la photo ont fait le tour de la province. .

Le cône orange asphalté à l'angle des rues Bouchard et de l'Aréna a été retiré ce matin.