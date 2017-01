Le cocktail météo difficile cause d'importantes pannes de courant en Outaouais

La pluie verglaçante et les précipitations de neige qui se sont abattues sur la région au cours des dernières heures ont eu leur lot de conséquences.

Les mauvaises conditions météorologiques ont notamment créées de la pression sur la végétation qui entre en contact avec les fils électriques, causant ainsi des milliers de pannes de courant à travers la province.

Quelque 30 000 personnes seraient toujours privées d'électricité en Outaouais et dans l'Est ontarien.La majorité à Gatineau, dans le Pontiac et dans le secteur de la MRC-des-Collines.

Des vols ont été retardés et même annulés dans certains cas à l'aéroport d'Ottawa.

Un peu plus de 10 mm de pluie verglaçante sont tombés depuis mardi matin, pour finalement se changer en plus en début d'après-midi.

Les autorités policières rapportent aussi une soixantaine de collision mineures, alors que certaines stations de ski de la régio ont dû fermer leurs pistes pour préserver les conditions de glisse.

Pendant ce temps, le cocktail météo continue de s'abattre sur l'est du pays.