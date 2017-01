Le CHU n'arrive pas à se débarrasser de ceux qui abusent des urgences

Les hôpitaux de la région de Québec ont de la difficulté à se désencombrer des gens qui abusent des urgences.

Selon des chiffres obtenus par Cogeco Nouvelles, les cinq hôpitaux du CHU de Québec ont identifié, depuis 2010, quelque 2700 personnes comme grands utilisateurs des salles d'urgence.



Ces gens ont été invités à s'inscrire au Programme Alliance, qui vise à diminuer les visites inappropriées à l'urgence en dirigeant les grands utilisateurs ailleurs dans le réseau.



Mais comme l'adhésion à ce programme n'est pas obligatoire, près de 60 % des grands utilisateurs identifiés ne s'y sont pas inscrits.



Le CHU de Québec indique que les raisons de non participation les plus fréquentes sont le refus et les clients non joignables.



Le grand utilisateur moyen est une femme de 55 ans, et près des trois-quarts a déjà un médecin de famille.